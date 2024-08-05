Шойгу прибыл в Иран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в понедельник прибыл с рабочей поездкой в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза РФ.

В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Кроме того, Шойгу примет новый президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Стороны обсудят вопросы в сфере безопасности, торговле и экономике, а также глобальную и региональную безопасность.

30 июля стало известно, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран с официальным визитом. Он принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. 6 июля на выборах президента Ирана победил Масуд Пезешкиан. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней новый президент Ирана набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Ранее новый президент Ирана выступил с обличительным заявлением в адрес Запада.