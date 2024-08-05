Израиль ликвидировал в Газе министра экономики ХАМАС

На территории сектора Газа ликвидирован Абед аль-Зериеи, занимавший должность министра экономики палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), чье сообщение приводит ТАСС.

«В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи», — говорится в сообщении израильской армии.

В числе прочего ЦАХАЛ обвинил аль-Зериеи в попытках ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в Газу.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

5 августа страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке из-за риска масштабной войны. В заявлении отмечается, что все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения «нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в направлении деэскалации».

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.