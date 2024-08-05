В России назвали блефом слова иранского депутата Ардастани о ядерном оружии

Предположение депутата иранского парламента 12-го созыва Ахмада Ардастани о том, что Тегеран обзавелся ядерным оружием, является блефом. Об этом «Ридусу» заявил политолог и востоковед, специалист по иранской ядерной проблеме Владимир Сажин.

«На протяжении всех 45 лет, а если быть точным — с момента активизации ядерной программы Ирана в 2002–2003 годах, практически все разведки мира тщательно и скрупулезно следили за каждым шагом иранской ядерной программы. Просто так сделать бомбу вне контроля иностранных спецслужб и МАГАТЭ чрезвычайно сложно», — отметил эксперт.

Помимо этого, по его словам, Иран не мог приобрести ядерные боеголовки у Пакистана и сохранить это втайне. Сажин отметил, что для того, чтобы стать ядерной державой, Ирану нужно будет еще примерно два-три года.

Накануне депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием. Политик сделал такой вывод основываясь на «уверенности», с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке.

Ранее сообщалось, что похожий на ядерный гриб дым заметили в Нью-Йорке.