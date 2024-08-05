Иран заявил о наличии доказательств в причастности Израиля к убийству лидера ХАМАС

Все собранные Ираном доказательства свидетельствуют о том, что Израиль стоит за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани, передает IRIB.

По словам дипломата, кроме Израиля, никому не было выгодно это убийство, и высказывания некоторых израильских чиновников подтверждают это.

31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль.

Официально в Израиле не комментировали смерть главы Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше».

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Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.