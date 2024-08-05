Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран заявил о наличии доказательств в причастности Израиля к убийству лидера ХАМАС

МИД Ирана: все указывает на убийство Израилем главы политбюро ХАМАС Хании

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Все собранные Ираном доказательства свидетельствуют о том, что Израиль стоит за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани, передает IRIB.

По словам дипломата, кроме Израиля, никому не было выгодно это убийство, и высказывания некоторых израильских чиновников подтверждают это.

31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль.

Официально в Израиле не комментировали смерть главы Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше».

Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее экс-разведчик Израиля заявил, что Иран готов к эскалации конфликта с Израилем.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами