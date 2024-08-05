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Политолог: военное противостояние США и России в Арктике неизбежно

Политолог Кошкин: в ближайшие 20 лет за Арктику возможна война США и России

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Пресс-служба ААНИИ

В перспективе ближайших 20-25 лет в Арктике может начаться противостояние США и России за территории и их разработку, сейчас стороны ведут подготовку к боевым действиям. Такой прогноз озвучил завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Tsargrad.tv Андрей Кошкин.

По мнению специалиста, на территории арктических широт обе стороны будут искать редкоземельные элементы и углеводородные месторождения.

«Думаю, в середине века будут очень активные действия за захват территории в Арктике и за разработку этих территорий в интересах своих государств, — считает политолог. — И сегодня это является основой для роста напряженности в регионе».

С ним согласился военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. По его мнению, в далекой перспективе США не откажутся от своих планов и не признают право России на территориальную зону в Арктике.

Они считают, что это международные воды. Хотя там есть острова под нашей юрисдикцией, да и сам Северный морской путь находится неподалеку от берегов России», — заявил эксперт.

По его словам, США в Арктике привлекают не только ресурсы, но и сам Северный морской путь. При этом Дандыкин заявил, что ни одна страна не имеет такого опыта боевых действий в арктических условиях, как Россия, подчеркнув, что это решающее преимущество.

«Но надо, повторюсь, учитывать, что они будут стараться. Поскольку считают, что Арктики с ее природными богатствами только для России слишком много», — заключил военный эксперт.

До этого сообщалось, что Россия и Китай объединили силы для освоения Арктики, что мешает планам США на этот регион. Американские эксперты также признали, что освоение Россией Севера ускорилось. На этом фоне Штаты заявили о введении новых стратегических подходов к Арктике, назвав ее площадкой «стратегической конкуренции».

Ранее в Кремле прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике.

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