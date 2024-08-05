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В Европарламенте призвали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Politico: депутаты ЕП требуют приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

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Depositphotos

Инициативная группа депутатов Европейского парламента (ЕП) потребовала от Европейской комиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Об этом пишет издание Politico.

Журналисты рассказали, что соответствующее письмо подписали 70 законодателей. После этого депутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили документ в ЕК.

В тексте содержится просьба принять срочные меры по расследованию решения Будапешта ослабить визовые требования к гражданам восьми стран. В том числе это касается РФ и Белоруссии.

По мнению парламентариев, действия венгерских властей «могут потенциально поставить под угрозу» роль Шенгенской зоны в качестве «безопасного пространства» для жителей входящих в нее государств. Авторы письма подчеркнули, что в случае отказа Будапешта от пересмотра своей политики всем странам — членам Европейского союза надо будет поставить под сомнение присутствие республики в Шенгенской зоне.

В частности, в документе предлагается ввести контроль на границах с Венгрией и отказаться от признания выданных ею виз.

В конце июля Будапешт ввел ускоренную систему оформления виз для россиян, белорусов и граждан еще шести стран. По новым правилам, для въезда в республику им больше не надо будет проходить проверку безопасности. Комментируя ситуацию, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер назвал решение Венгрии несвоевременным.

Ранее в РФ рассказали, как упрощение въезда россиян в Венгрию отразится на туристах.

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