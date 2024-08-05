ЕС ввел новые санкции против белорусских силовиков и журналистов

Евросоюз добавил в санкционный список представителей силовых ведомств Белоруссии, а также гендиректора агентства «БелТА» и бывшего руководителя пресс-службы президента страны Дмитрия Жука. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 лиц за их роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры были введены в отношении двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В списках также значатся прокуроры, судьи и руководители различных исправительных учреждений.

Помимо гендиректора «БелТА» в санкционный список внесли гендиректора агентства Ирину Акулович, ведущего телепрограммы «Сенат» и председателя Молодежного совета при Национальном собрании Белоруссии Никиту Рачиловского.

В заявлении сказано, что они предоставляли общественности ложную информацию о репрессиях, распространяли дезинформацию и пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.

На данный момент ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии применяются в отношении 261 физического лица и 37 организаций.

В июне ЕС запретил импорт золота, алмазов и сырой нефти из Белоруссии.

Ранее МИД Белоруссии оценил новые санкции ЕС.