Мали разорвали дипотношения с Украиной

Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в африканской стране. Соответствующее заявление малийских властей публикует портал aBamaco.

Отмечается, что это связано с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». В Мали заявили, что действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.

28 июля на севере Мали повстанцы-туареги нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

ГУР Украины сообщило о своей причастности к ликвидации бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства Юсова, туареги получили от Киева «необходимую информацию» для проведения операции против «вагнеровцев».

Ранее туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» во время боев в Мали.