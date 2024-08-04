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Великобритания вывезла с Ближнего Востока семьи сотрудников посольства

МИД Соединенного Королевства вывез из Ливана членов семей сотрудников посольства

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

МИД Соединенного Королевства вывез с Ближнего Востока членов семей сотрудников посольства Великобритании в Ливане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение британского правительства.

«Семьи официальных лиц, работающих в британском посольстве в Бейруте, были временно вывезены из региона», — говорится в заявлении.

В правительстве добавили, что посольство продолжает работать, оказывая услуги гражданам Великобритании.

Накануне власти Великобритании призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом, даже если пункт назначения не будет соответствовать предпочтениям граждан.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее Ливан обвинил Израиль в подрыве мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

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