В МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка. Так дипломат прокомментировал телефонный разговор глав оборонных ведомств двух стран.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — сказал Рябков.

В конце июля заместитель министра иностранных дел России заявлял, что Белоусов в беседе с американским коллегой Остином 12 июля направил «очень серьезное предостережение» о риске неуправляемой эскалации из-за действий Украины и США.

До этого российский министр обороны по телефону рассказал главе Пентагона о тайной операции Украины против РФ. После разговора между Остином и Белоусовым американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затевать.

Ранее Белоусов обвинил Запад в украинском кризисе.