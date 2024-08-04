Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка

Рябков заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации

close
100%
МИД РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка. Так дипломат прокомментировал телефонный разговор глав оборонных ведомств двух стран.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — сказал Рябков.

В конце июля заместитель министра иностранных дел России заявлял, что Белоусов в беседе с американским коллегой Остином 12 июля направил «очень серьезное предостережение» о риске неуправляемой эскалации из-за действий Украины и США.

До этого российский министр обороны по телефону рассказал главе Пентагона о тайной операции Украины против РФ. После разговора между Остином и Белоусовым американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затевать.

Ранее Белоусов обвинил Запад в украинском кризисе.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами