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Тысячи сторонников Мадуро вышли на митинг в Каракасе

Тысячи сторонников Мадуро приняли участие в марше и мотопробеге в Каракасе

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Miraflores Palace/Reuters

Тысячи сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на марш и приняли участие в мотопробеге по улицам Каракаса, завершающийся митингом у дворца Мирафлорес. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции отметили, что они вышли для того, чтобы высказаться за мир в стране и отпраздновать победу своего лидера. По их словам, они маршировали за «мир, победу, праздновали вместе с народом великую победу 28 июля».

«Империализм — постоянно повторяющаяся колода карт. Каждый раз, когда в любой стране происходят выборы, на которых левые либо побеждают, либо вот-вот победят, немедленно вмешивается империализм. В Венесуэле мы сопротивляемся атакам империализма и его приспешников 25 лет», — сказал агентству первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Диосдадо Кабельо, принимавший участие в демонстрации в Каракасе в поддержку переизбрания Мадуро.

До этого политолог Евгений Михайлов заявил, что западные законодатели пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью из-за того, что он неудобен для них.

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее Путин пригласил Мадуро на саммит БРИКС.

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