Освобожденный по обмену Пивоваров призвал Запад ослабить санкции против России

Бывший глава движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена) Андрей Пивоваров, освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, призвал ослабить антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Германии, передает «Лента.Ру».

Пивоваров попросил Запад «протянуть руку» россиянам, позволив им увидеть мир и получить образование. По его мнению, этот жест позволит развенчать «миф об осажденной крепости».

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1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.