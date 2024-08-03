США и ЕС требуют от Мадуро отставки и мирного перехода власти

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Об этом сообщается на сайте Конгресса Соединенных Штатов.

Законодатели подчеркнули, что правительства стран ЕС и США следят за ситуацией в Венесуэле и считают официальные результаты выборов в стране сфабрикованными. В документе утверждается, что Конгресс имеет достаточно доказательств победы оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса.

В заявлении также содержится призыв к Мадуро и Гонсалесу начать переговоры для мирного перехода власти в Венесуэле.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых официально одержал Николас Мадуро. На следующий день начались массовые протесты против результатов выборов, которые привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, нападениям на полицейские участки и актам вандализма. Мадуро заявил, что по обвинению в разрушении инфраструктуры и терроризме задержано более 1,2 тыс. человек.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.