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Ермак потребовал отменить Нетребко в Евросоюзе

Андрей Ермак потребовал запретить Нетребко выступать в ЕС

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал запретить оперной певице Анне Нетребко выступать в Европейском союзе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По мнению Ермака, Нетребко необходимо запретить «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад». Так глава офиса украинского президента прокомментировал предстоящее выступление Нетребко в рамках новой постановки «Тоски» Джакомо Пуччини на сцене Римской оперы.

До этого стало известно, что оперная певица Анна Нетребко выступит в Соединенных Штатах впервые с 2019 года.

В августе 2023 года Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.

При этом еще в марте третейский судья Говард Эдельман вынес решение о том, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить Нетребко $200 тысяч в качестве компенсации за несостоявшиеся выступления.

Ранее продюсер назвал причину развода Нетребко и Эйвазова.

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