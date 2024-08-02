Сенатору Савельеву предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение в приготовлении к организации убийства сенатору Дмитрию Савельеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Басманном суде Москвы.

Отмечается, что ходатайство следствия будет рассмотрено при участии Савельева.

До этого представитель Следственного комитета в суде потребовал отправить сенатора Дмитрия Савельева в следственный изолятор.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позднее стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее супруга Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.