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Додон рассказал о попытках Кишинева выслужиться перед Западом

Додон: власти Молдавии выдумали антироссийский скандал, чтобы понравиться Западу

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Алексей Майшев/РИА Новости

Власти Молдавии разыграли очередной антироссийский скандал, чтобы «понравиться своим кураторам» на Западе, считает бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал вызов посла РФ в Молдавии Олега Васнецова в МИД страны в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене.

«Думаю, что власти сами придумывают эти истории, чтобы понравиться своим западным кураторам, показать, что они антироссийски настроены… Эта истерика еще раз показывает, насколько они управляемы из-за рубежа», – сказал Додон.

Он также отметил, что авторы таких скандалов не обращают внимания на участие в работе всех государственных структур иностранцев.

Накануне посол РФ в Молдавии Васнецов был вызван в молдавский МИД по «делу о шпионаже».

До этого спикер законодательного органа республики Игорь Гросу заявлял, что молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре».

Ранее Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ.

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