Сенатора Савельева пока не собираются лишать полномочий

Вопроса о лишении сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева полномочий в повестке Совета Федераций нет, они истекают осенью. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Савельев может быть лишен полномочий после того, как его вина будет доказана.

Днем 2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Ранее сообщалось, что против Савельева возбудили уголовное дело за приготовление к расправе над человеком.