В Молдавии вынесли приговор бывшему вице-премьеру

Бывший вице-премьер Молдавии Юрий Рошка приговорен к шести годам тюрьмы по делу об извлечении выгоды из-за влияния. Такое решение было принято по итогам заседания районного суда Кишинева, передает ТАСС.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей № 326 — «Извлечение выгоды из влияния с получением выгоды в особо крупных размерах». До вступления в силу приговора Рошке запретили покидать страну.

В 2009 году политик, как утверждается, получил от бизнесмена задаток в $227 тыс. за обещание повлиять на решение суда. Дело возбудили в 2017 году на основании доноса предпринимателя, который заявил, что политик попросил у него $1 млн за решение его проблемы. Рошка вину не признал.

По его мнению, дело было возбуждено якобы по политическим мотивам из-за его критики в адрес контролирующей в то время правительство Демократической партии Молдовы.

Рошка занимал должность вице-премьера правительства Молдавии с 16 июня по 25 сентября 2009 года.

До этого в Эстонии приговорили российского политолога к шести годам лишения свободы за шпионаж.

Ранее генерал-майора Росгвардии приговорили к колонии строгого режима за взятку.