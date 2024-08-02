Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за приготовление к убийству

В отношении сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева возбуждено дело об организации убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По словам Петренко, в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни к предпринимателю поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя расправы.

Днем 2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Ранее сенатор Андрей Клишас объяснил задержание Савельева в здании Совфеда.