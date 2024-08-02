Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания

Сотрудники правоохранительных органов задержали сенатора Дмитрия Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, на заседании Совфеда, которое прошло 2 августа, было решено снять с Савельева неприкосновенность сенатора. Тимченко рассказал, что Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан правоохранителями «для проведения следственных мероприятий».

2 августа сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.