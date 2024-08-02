Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания

Тимченко: сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали сенатора Дмитрия Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, на заседании Совфеда, которое прошло 2 августа, было решено снять с Савельева неприкосновенность сенатора. Тимченко рассказал, что Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан правоохранителями «для проведения следственных мероприятий».

2 августа сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами