Политолог объяснил неравнозначность обмена заключенными между Россией и Западом

В масштабном обмене заключенными между Россией и Западом важно смотреть не на количество, а на качество. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Произошел неравнозначный обмен. Почему? Потому что нужно смотреть не только на количество, но и качество», — сказал политолог.

Он отметил, что из России отправили как граждан других стран, нарушивших российское законодательство, так и российских граждан, которые не находятся в юрисдикции Запада. При этом российская сторона вернула сотрудников спецслужб, которые смогли достичь успехов в профессиональной деятельности. По словам Солонникова, качество освобожденных из заключения в странах Запада граждан гораздо выше, чем тех, которых отдала Россия.

Накануне Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отсидевшая в РФ баскетболистка Грайнер сочла победой обмен заключенными.