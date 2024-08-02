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Приехавший в РФ депутат из Японии заявил, что в родной стране его визит сочли правильным

Депутат Судзуки: многие в Японии поддержали мой визит в Россию и считают его правильным

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Global Look Press

В Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки и назвали его правильным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. <…> Кто-то же должен что-то делать!» — отметил парламентарий.

По его словам, главное, что порадовались рыбаки. Депутат обратил внимание, что японцы сочли в сегодняшние трудные времена визит Судзуки правильным и поддержали его.

Парламентарий напомнил, что в 2023 году в Партии обновления Японии («Ниппон исин-но кай») проявили недовольство те, кто «ничего не понимает» во внешней политике и дипломатии. На этот раз Россия уже начала ассоциироваться с Мунэо Судзуки.

Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени прошлого года. Первая поездка вызвала шквал критики в адрес парламентария со стороны официального Токио и его коллег по Партии обновления Японии, в которой он тогда состоял. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из политического объединения.

Во время визита в Москву законодатель призвал российскую сторону возобновить посещения могил предков японскими гражданами, которые раньше жили на Курильских островах.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил возможность заключения мирного договора с Японией.

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