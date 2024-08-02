Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц выступил перед обменянными россиянами и немцами

Канцлер ФРГ Шольц пожелал находящимся в российских тюрьмах освобождения

close
100%
Christoph Reichwein/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в аэропорту Кельна, куда прилетел самолет с российскими политзаключенными и гражданами Германии. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Политик пожелал «всем тем, кто на данный момент все еще находится в российских тюрьмах, обрести возможность освобождения».

«Мы общество, для которого важна идея свободы. Для всех, кто вынужден был опасаться за свою жизнь из-за веры в свободу и демократию, для нас спасти этих людей — неотъемлемая часть наших гуманистических представлений как общества. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности», — добавил он.

До этого Олаф Шольц заявил, что решение об освобождении россиянина Вадима Соколова (Красикова), осужденного в Германии на пожизненный срок, было нелегким для Берлина. Канцлер отметил, что оно было исполнено благодаря решению федерального прокурора.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.

Ранее «Газета.Ru» показала кадры встречи освобожденных россиян во Внуково.

Все новости на тему:
Обмен заключенными РФ и Запада
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами