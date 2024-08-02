Шольц выступил перед обменянными россиянами и немцами

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в аэропорту Кельна, куда прилетел самолет с российскими политзаключенными и гражданами Германии. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Политик пожелал «всем тем, кто на данный момент все еще находится в российских тюрьмах, обрести возможность освобождения».

«Мы общество, для которого важна идея свободы. Для всех, кто вынужден был опасаться за свою жизнь из-за веры в свободу и демократию, для нас спасти этих людей — неотъемлемая часть наших гуманистических представлений как общества. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности», — добавил он.

До этого Олаф Шольц заявил, что решение об освобождении россиянина Вадима Соколова (Красикова), осужденного в Германии на пожизненный срок, было нелегким для Берлина. Канцлер отметил, что оно было исполнено благодаря решению федерального прокурора.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.

Ранее «Газета.Ru» показала кадры встречи освобожденных россиян во Внуково.