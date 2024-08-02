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Власти Германии не помиловали обмененного Красикова

Die Welt: Германия не помиловала Красикова, он был депортирован из страны

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kremlin.ru

Немецкие власти не помиловали осужденного пожизненно и освобожденного россиянина Вадима Соколова (Красикова), его депортировали из страны. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Согласно законодательству ФРГ, помилование при пожизненном тюремном сроке может быть осуществлено только в том случае, если осужденный провел в заключении не менее 15 лет.

Издание отмечает, что россиянин мог быть помилован федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, но в канцелярии рассказали, что он не получал такой просьбы. Поэтому правительство выбрало вариант с депортацией.

Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где он отбывал срок.

Федеральный генпрокурор высказался против освобождения гражданина РФ, но Минюст ФРГ повлиял на итоговое решение.

1 августа Красиков и еще несколько человек, осужденных на Западе за шпионаж и киберпреступления, вернулись в РФ в рамках масштабного обмена заключенными с Западом. «Газета.Ru» изучила их биографии.

Ранее Шольц назвал трудным решение об освобождении россиянина.

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