Посольство РФ напомнило, что в тюрьмах США остаются десятки россиян

В американских тюрьмах остаются еще десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

«В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате «охоты» за ними американских спецслужб по всему миру», — говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что будут прилагаться «максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение» соотечественников.

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1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.