Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп призвал предоставить больше информации о том, как проходил обмен помилованными заключенными между Россией и западными странами. Об этом сообщает The Hill.

Он задался вопросом, когда американская сторона собирается обнародовать детали обмена заключенными с Российской Федерацией. Трамп поинтересовался, сколько человек было передано Москвой, а также платил ли Запад за это деньги.

По мнению экс-президента, США перестали заключать хорошие сделки, когда речь идет об обмене заключенными.

До этого заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и США не повлечет за собой изменений в отношениях Москвы и Вашингтона.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала фрагмент операции по обмену заключенных.