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Правозащитница подтвердила освобождение Яшина

Правозащитница Усманова подтвердила обмен Ильи Яшина

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), осужденный на 8,5 года колонии общего режима по статье о дискредитации российской армии, освобожден в рамках обмена между Россией и Западом. Об этом сообщает на своей странице в X правозащитница Татьяна Усманова.

«Я только что 10 минут говорила с Андреем (Пивоваровым. — «Газета.Ru»). Он в порядке! Рядом с ним Володя Кара-Мурза и Илья Яшин», — написала она.

По ее словам, все здоровы.

Накануне адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Яшин был переведен из колонии, где отбывал наказание. По словам Бирюкова, когда адвокат приехал туда, ей сказал представитель управления ФСИН, что Яшин убыл в неизвестном направлении.

До этого группа поддержки художницы Саши Скочиленко, осужденной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, подтвердила ее обмен.

Подробнее об обмене заключенными между Западом и Россией в онлайне «Газеты.Ru».

Ранее активиста Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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