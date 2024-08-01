Осужденного за госизмену немца Лика освободили в рамках обмена заключенными

Осужденный за госизмену гражданин Германии Кевин Лик освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщили в Telegram-канале «История Кевина Лика».

«За решеткой Кевин провел 526 дней и наконец-то возвращается на Родину – в Германию – куда и направлялся перед арестом», — говорится в сообщении.

Как следует из источника, Лик имеет двойное гражданство — немецкое и русское. На территории РФ его семья проживала в республике Адыгея.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обмен заключенными между Россией и странами Запада в нынешних геополитических обстоятельствах позитивным знаком.

Ранее в Кремле заявили, что могут прокомментировать обмен заключенных уже сегодня.