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Медведчук назвал спонсоров Зеленского внутри Украины и за ее пределами

Медведчук назвал Ахметова, Фирташа и Пинчука главными спонсорами Зеленского

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РИА «Новости»

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук перечислил спонсоров украинского президента Владимира Зеленского внутри республики и за ее пределами. Его слова приводит ТАСС.

По словам политика, это бизнесмены Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук, а за пределами Украины — Демократическая партия США, Великобритания и Европейский союз.

Медведчук добавил, что Зеленский «играл роль президента с самого начала своей каденции», но по-настоящему возглавить государство он не смог, поскольку он завершил передачу Украины под внешнее управление, начатую его предшественником Петром Порошенко, получив возможность бесконечно выступать на сценах стран Запада, собирая щедрые гонорары.

«Поэтому следует разделять спонсорство Зеленского как политика и спонсорство войны на Украине», — подчеркнул оппозиционер.

Медведчук заверил, что главным «держателем акций» Зеленского является Демократическая партия США, блокирующий пакет находится у Великобритании, еще один серьезный пакет имеется у ЕС.

Ранее Медведчук заявил, что украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина.

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