В России надеются, что аргументы государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, недавно посетившего Украину, были услышаны властями республики. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что с самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое содействие для достижения мира и прекращения боевых действий.

По словам Захаровой, Россия всегда со вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который еще совсем недавно отвергал посредничество Ватикана.

Дипломат добавила, что, признавая несостоятельность «формулы мира» Зеленского и настаивая на обязательном присутствии России в переговорах по мирному урегулированию, Паролин озвучил очевидную вещь — без Москвы и учета ее позиции невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира.

24 июля государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, мало для решения конфликта из-за неучастия в переговорном процессе России.

«Формула мира», представленная Зеленским в ноябре 2022 года, состоит из десяти пунктов. В числе требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта.