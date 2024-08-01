Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис отреагировала на слова Трампа о ее расовой принадлежности

CNN: Харрис обвинила Трампа в неуважении и разобщении нации

close
100%
Kevin Mohatt/Reuters

Вице-президент США, вероятный кандидат на пост главы государства от Демократической партии, обвинила своего соперника Дональда Трампа в неуважении и попытках разобщения нации. Перед этим Трамп усомнился в том, что она чернокожая, сообщает CNN.

Харрис назвала выступление Трампа на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов «шоу с разногласиями и неуважением».

«Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего», — сказала Харрис.

По ее словам, американским избирателям нужен лидер, «который понимает, что наши различия не разделяют нас, а являются важным источником нашей силы».

Высказывания Харрис стали реакцией на выступление Трампа, в ходе которого он заявил, что его соперница стала чернокожей «случайно», в то время как раньше считалось, что она индийского происхождения.

В американских СМИ происхождение Харрис ранее называли «уникальным» с политической точки зрения. Ее мать была индианкой, а отец — уроженцем Ямайки. Оба иммигрировали в Соединенные Штаты, где Харрис и родилась.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами