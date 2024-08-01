Харрис отреагировала на слова Трампа о ее расовой принадлежности

Вице-президент США, вероятный кандидат на пост главы государства от Демократической партии, обвинила своего соперника Дональда Трампа в неуважении и попытках разобщения нации. Перед этим Трамп усомнился в том, что она чернокожая, сообщает CNN.

Харрис назвала выступление Трампа на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов «шоу с разногласиями и неуважением».

«Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего», — сказала Харрис.

По ее словам, американским избирателям нужен лидер, «который понимает, что наши различия не разделяют нас, а являются важным источником нашей силы».

Высказывания Харрис стали реакцией на выступление Трампа, в ходе которого он заявил, что его соперница стала чернокожей «случайно», в то время как раньше считалось, что она индийского происхождения.

В американских СМИ происхождение Харрис ранее называли «уникальным» с политической точки зрения. Ее мать была индианкой, а отец — уроженцем Ямайки. Оба иммигрировали в Соединенные Штаты, где Харрис и родилась.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.