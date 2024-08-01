Стало известно о переговорах США и ЕС после ликвидации лидера ХАМАС

Дипломаты высокого ранга из Евросоюза и Соединенных Штатов провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации источника, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора проводил переговоры в Тегеране, а координатор Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, Бретт Макгурк — в Саудовской Аравии.

Отмечается, что переговоры были сконцентрированы на том, чтобы уговорить Иран оставить без ответа на эту атаку, либо ограничиться символическими действиями.

До этого постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани заявил, что ликвидация Исмаила Хании не произошла бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил ликвидацию главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на заседании СБ ООН дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля.