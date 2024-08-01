ОАГ не смогла принять резолюцию по Венесуэле

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) не смог принять резолюцию по ситуации в Венесуэле после президентских выборов. Об этом сообщил президент Постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс, пишет ТАСС.

«Резолюция не была принята», — заявил дипломат после объявления результатов голосования. За принятие документа проголосовали семнадцать делегаций, одиннадцать воздержались, представители еще пяти государств отсутствовали на заседании.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро. За высший политический пост в стране боролись 10 человек.

Мадуро заявил, что руководители правой оппозиции Венесуэлы должны понести ответственность за происшедшие после выборов массовые беспорядки. Он отметил, что Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес должны не скрываться, а предстать перед прокуратурой, добавив, что им место за решеткой.

Ранее Колумбия обратилась к США с просьбой насчет Венесуэлы.