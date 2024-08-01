Три страны заблокировали заявление СБ ООН с осуждением ликвидации лидера ХАМАС

РФ предложила Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заявление для прессы с осуждением ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, но принятие документа было заблокировано Великобританией, Соединенными Штатами и Францией. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, слова которого передает РИА Новости.

Он добавил, что на данный момент необходимо привлечь «оккупационный израильский режим» к ответственности за совершенные деяния.

«Этому режиму нельзя позволить избежать ответственности и последствий за совершенные им нарушения», — сказал Иравани.

Также Иравани сказал, что ликвидация Исмаила Хании не произошла бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил ликвидацию главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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