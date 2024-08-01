Венгрия призвала страны Балтии прекратить «кампанию лжи»

Представители министерства иностранных дел Венгрии провели встречу с дипломатами из прибалтийских стран, чтобы положить конец «кампании лжи» с их стороны. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто рассказал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На встрече Венгрию представлял государственный секретарь МИД Петер Старай, состав его собеседников со стороны Латвии, Литвы и Эстонии не уточняется.

Сийярто посетовал, что «вместо того чтобы получать информацию и узнавать факты», страны Балтии «начали кампанию лжи против Венгрии». Он выразил надежду, что «знание фактов положит конец распространению ложной информации».

Речь идет о недавно введенных Венгрией новых правилах ускоренной визовой процедуры для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию, которая позволит им въезжать без проверок на предмет безопасности или других ограничений. Эти нововведения вызвали недовольство со стороны властей Евросоюза.

31 июля Литва пригрозила Венгрии организацией регионального давления по этому вопросу. Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил о возможности блокировки «автоматического права въезда на территорию Шенгенского пространства» с помощью требования консультации с другими странами ЕС по каждой кандидатуре.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии разъяснений об упрощении визового режима для россиян.