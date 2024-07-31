Литва предупредила Венгрию из-за упрощенного въезда для россиян

Литва пригрозила Венгрии организацией регионального давления из-за якобы пересмотренной Будапештом позиции по въезду в страну российских и белорусских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, слова которого передает ТАСС.

По словам дипломата, Литва не намерена предпринимать односторонних действий, но может сделать это по согласованию с другими странами региона. Следующим шагом может быть поиск регионального решения, добавил он. Такие возможности, считает министр, есть.

«Говорю чисто теоретически: это, например, прибытие людей в страну. Правительство имеет право по каждому случаю запросить консультацию с другими странами-членами Евросоюза, то есть чтобы не было автоматического права въезда на территорию Шенгенского пространства», — заявил Ландсбергис.

Он также добавил, что до сих пор такие меры не принимались, потому что ни одна страна так не поступала.

Накануне в правительстве Венгрии не согласились с критикой со стороны ЕС упрощенного въезда для россиян и белорусов. Венгерский кабмин назвал критику лживой и напомнил, что именно Брюссель пустил в Евросоюз миллионы мигрантов.

Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры, заявили в правительстве страны.

Ранее в Европе осудили решение Венгрии по визам для россиян.