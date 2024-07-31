Премьер Катара усомнился в посредничестве между Израилем и ХАМАС

Успешное посредничество между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС невозможно после устранения главы политбюро последней, Исмаила Хании. Об этом сообщил глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в соцсети Х.

«Каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона устраняет переговорщика с другой стороны?» — задал вопрос шейх.

Катарский премьер подчеркнул, что после произошедшего миру нужны «серьезные партнеры и глобальная позиция», которые отвергали бы «пренебрежение человеческой жизнью».

В Тегеране в результате израильской операции были ликвидированы глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, а также его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

При этом сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Иране пообещали Израилю суровое наказание.