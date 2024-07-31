Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Катара усомнился в посредничестве между Израилем и ХАМАС

Премьер Катара: посредничество между Израилем и ХАМАС не может быть успешным

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Успешное посредничество между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС невозможно после устранения главы политбюро последней, Исмаила Хании. Об этом сообщил глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в соцсети Х.

«Каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона устраняет переговорщика с другой стороны?» — задал вопрос шейх.

Катарский премьер подчеркнул, что после произошедшего миру нужны «серьезные партнеры и глобальная позиция», которые отвергали бы «пренебрежение человеческой жизнью».

В Тегеране в результате израильской операции были ликвидированы глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, а также его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

При этом сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Иране пообещали Израилю суровое наказание.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами