Правительству США следует изменить курс в отношении России. Об этом в статье для американского журнала The National Interest написал аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

По его словам, Вашингтону необходимо пересмотреть отношения с Москвой. Стремление к смене власти в РФ является опасной авантюрой, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь российской территории, отметил он.

Аналитик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома увеличивает риски катастрофической ядерной эскалации. Он добавил, что изменить текущую ситуацию под силу кандидатам от республиканцев Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в стадии глубокой, острой конфронтации. При этом он отметил, что настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти «авгиевы конюшни».

28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американских политиков «безмозглыми», «безответственными» и «одержимыми амбициями мирового господства».

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.