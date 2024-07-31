В США скептически отнеслись к возможности возобновления ядерных испытаний

В случае возобновления ядерных испытаний Соединенные Штаты быстро убедятся, насколько наивными были. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Как следует из текста, США на данный момент имеют техническое превосходство над Россией и Китаем только потому, что Москва и Пекин прекратили подобные испытания, пока Вашингтон продолжал вкладывать серьезные средства в научные исследования в области ядерного оружия.

Также, пишет FP, Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом намерен возобновить ядерные испытания. При таком развитии событий Россия и Китай также проведут соответствующие испытания. Кроме того, последовать их примеру могут другие страны — например, Иран и Саудовская Аравия, что в результате приведет к усилению ядерных противников Вашингтона, предупреждают авторы материала.

До этого неназванный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

Ранее в МИД РФ оценили готовность США запретить ядерные испытания.