Племянник Трампа на выборах собрался голосовать за Харрис

Фред Трамп, племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил, что на выборах главы государства будет голосовать за Камалу Харрис. Об этом сообщает ABC News.

При этом в случае победы своего дяди на выборах он хотел бы присутствовать на инаугурации, если его пригласят.

В интервью телеканалу Фред Трамп назвал своего родственника «атомным сумасшедшим» и отметил, что десятилетия назад для него было обычным делом использовать расовые оскорбления. Однако признал, что лично он не верит, что Дональд Трамп — расист.

Фред Трамп – сын старшего брата Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии на них баллотируется бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп заявил о готовности провести дебаты с Харрис.