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ФБР высказалось о возможной причастности Ирана к покушению на Трампа

ФБР: у спецслужб США нет данных о причастности Ирана к покушению на Трампа

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

У спецслужб Соединенных Штатов нет данных о причастности Ирана к покушению на экс-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Пола Эббейта.

«У нас нет информации о том, что были какие-то внутренние или иностранные заговорщики, включая Иран, связанные с этим. Хочу прояснить, что у нас нет доказательств этого», — заявил Эббейт на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США и комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.

При этом представитель Федерального бюро расследований заявил, что следствие пока не исключает никаких версий.

До этого экс-президенту США Дональду Трампу пришлось задержать начало своего выступления в Нэшвилле на конференции Bitcoin 2024 из-за возникших проблем с безопасностью.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

По данным CNN, американская разведка полагает, что у Ирана были планы ликвидировать Трампа, но они не связаны с покушением на политика в Пенсильвании.

Ранее Секретная служба поминутно рассказала, как готовилось покушение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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