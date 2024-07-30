В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с РФ

Украина готова к переговорам с Россией, но только на основе международного права. С таким заявлением выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», – сказал Подоляк, отметив, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины.

Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал к скорейшему началу переговоров с Россией ради завершения военных действий. По словам политика, для него самое важное — сохранить государство и жизни граждан.

До этого военный эксперт Олег Глазунов заявил, что Украина использует переговоры с Россией в своих целях. По его словам, ВСУ нуждаются в отдыхе, поэтому им нужно перегруппироваться, проверить слабые места.

Ранее глава ДНР назвал первый шаг на пути к мирным переговорам.