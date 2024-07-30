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Российский депутат добровольно ушел в отставку

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Григория Шилкина

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Новые люди

Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Новые Люди» Григория Шилкина в связи тем, что Шилкин подал заявление о сложении этих полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шилкина Григория Владимировича <...> выдвинутого политической партией «Новые люди», 26 июля 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — указано в решении комиссии Госдумы по мандатным вопросам.

Уточняется, что Шилкин принял решение сложить полномочия в связи с тем, что собирается вернуться к работе в сфере предпринимательства. В Госдуме Шилкин входил в состав комитета палаты по энергетике.

До этого судившегося с ветераном СВО депутата Геннадия Семигина лишили должности в совете по национальным отношениям.

Причиной для судебного разбирательства послужила публикация на сайте организации «Патриоты России», которую возглавлял сам Семигин.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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