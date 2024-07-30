В РФ прокомментировали призыв французского политика уничтожить ЕС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз начал распадаться после выхода из него Великобритании. Его слова приводит «Лента.ру».

Таким образом Климов прокомментировал призыв лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо уничтожить ЕС из-за его агрессивной и воинственной политики.

«Европейский союз является правопреемником соглашения угля и стали, заключенным сразу после Второй мировой войны для предотвращения войн в Западной Европе, прежде всего между Францией и Германией», — пояснил Климов.

Он уточнил, что, по его мнению, ЕС «давно уже изменил тем целям, ради которых он создавался». Сенатор считает, что многое указывает на то, что Евросоюз будет продолжать распадаться.

До этого Филиппо заявил, что странам Европы нужно избавиться от Евросоюза из-за того, что он ведет агрессивную политику в адрес России и тех, кто призывает к мирным переговорам по Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.