Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ прокомментировали призыв французского политика уничтожить ЕС

Сенатор Климов: развал ЕС начался после выхода из союза Великобритании

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз начал распадаться после выхода из него Великобритании. Его слова приводит «Лента.ру».

Таким образом Климов прокомментировал призыв лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо уничтожить ЕС из-за его агрессивной и воинственной политики.

«Европейский союз является правопреемником соглашения угля и стали, заключенным сразу после Второй мировой войны для предотвращения войн в Западной Европе, прежде всего между Францией и Германией», — пояснил Климов.

Он уточнил, что, по его мнению, ЕС «давно уже изменил тем целям, ради которых он создавался». Сенатор считает, что многое указывает на то, что Евросоюз будет продолжать распадаться.

До этого Филиппо заявил, что странам Европы нужно избавиться от Евросоюза из-за того, что он ведет агрессивную политику в адрес России и тех, кто призывает к мирным переговорам по Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами