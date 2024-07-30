Эксперты оценили вероятность гражданской войны в Венесуэле

Протесты в Венесуэле, вспыхнувшие после переизбрания президентом Николаса Мадуро, со временем утихнут. Несмотря на то, что риск гражданской войны всегда сохраняется, нынешняя ситуация разрешится без таких серьезных последствий, считает профессор МГИМО Борис Мартынов.

«В Венесуэле сейчас наблюдается раскол. Однако давайте не будем забывать, что против результатов президентских выборов в Венесуэле не высказались такие крупные страны, как Бразилия, Колумбия и другие», — объяснил профессор в беседе с НСН.

Еще один фактор, за счет которого повышается вероятность, что «буря уляжется», это армия, силовые структуры, которые поддерживают действующего лидера, добавил эксперт.

При этом Мадуро зарекомендовал себя как сильный политик, не пасующий перед сложностями, считает Мартынов. Свергнуть его пытаются власти США, но безуспешно, добавил он.

«Риск гражданской войны есть всегда, так как политика - вещь непредсказуемая. Ну вот на сегодняшний день пока нет ничего страшного, какие там у кого карты в рукаве — пока неизвестно», — подытожил профессор.

Напомним, оппозиция не признала победу Мадуро на выборах и призвала армию свергнуть его. Пересмотреть итоги выборов потребовали девять стран Латинской Америки, а сам президент заявил о назвал начавшиеся протесты в стране образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

В Кремле ранее призвали оппозицию в Венесуэле признать победу Мадуро.