Охрану вице-канцлера Германии Роберта Хабека усилили из-за анонимных угроз нападения на него. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, политик около 700 раз подавал заявления на поступающие угрозы.

«Твоя голова покатится, у тебя есть выбор, будет это мирно, или мы сделаем это силой», — говорится в одном из сообщений.

Автор писем утверждает, что «ни один телохранитель не сможет защитить его в случае необходимости».

До этого полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой.

Это уже второй житель Флориды, которого арестовывают по аналогичному обвинению — в прошлый раз был арестован местный житель, который оставил сообщения с угрозами за несколько дней до покушения.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.