Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охрану вице-канцлера Германии усилили из-за угроз нападения

Welt: охрану вице-канцлера ФРГ Хабека усилили из-за угроз расправы

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Охрану вице-канцлера Германии Роберта Хабека усилили из-за анонимных угроз нападения на него. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, политик около 700 раз подавал заявления на поступающие угрозы.

«Твоя голова покатится, у тебя есть выбор, будет это мирно, или мы сделаем это силой», — говорится в одном из сообщений.

Автор писем утверждает, что «ни один телохранитель не сможет защитить его в случае необходимости».

До этого полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой.

Это уже второй житель Флориды, которого арестовывают по аналогичному обвинению — в прошлый раз был арестован местный житель, который оставил сообщения с угрозами за несколько дней до покушения.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами