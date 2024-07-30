В Южной Корее узнали о подготовке преемника Ким Чен Ына

Чжу Э — дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — готовится стать его преемницей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведслужбу Южной Кореи.

По данным ведомства, власти КНДР корректируют частоту контактов дочери Ким Чен Ына с внешним миром, а также ее непубличную деятельность. С ноября 2022 года Чжу Э стала регулярно появляться на публичных и торжественных мероприятиях вместе с отцом.

Авторы доклада южнокорейской разведки указывают на то, что Ким Чен Ын испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«У него (Ким Чен Ына. — «Газета.Ru») начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание», — говорится в публикации.

До этого министр обороны Южной Кореи Син Вонсик говорил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.