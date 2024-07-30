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Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов

В МИД Молдавии заявили, что страна не будет выдавать Украине уклонистов

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Shutterstock

Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии опровергла распространяемые в социальных сетях сообщения о том, что Кишинев якобы будет выдавать Украине уклонистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В онлайн-пространстве было распространено ложное заявление якобы вице-премьера, министра иностранных дел Михая Попшоя. В нем приводятся вымышленные факты и говорится о несуществующих темах в диалоге и двусторонних отношениях Молдавии и Украины. Михай Попшой никогда не делал такого заявления», — говорится в сообщении.

23 июля посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом по вопросу возвращения на родину уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в первую очередь речь идет о тех, кому власти Молдавии отказали в предоставлении убежища на территории государства.

По его словам, законодательство в Европе и Молдавии в сфере приема беженцев не было адаптировано «под ситуацию, с которой столкнулась Украина». Шевченко назвал диалог с Кишиневом об уклонистах «сложным», поскольку нет возможности точно узнать, сколько украинцев нелегально попали на территорию Молдавии.

Ранее стало известно, как украинцы относятся к уклонистам.

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