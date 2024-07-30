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Экс-генпрокурор США раскритиковал предложенную Байденом реформу Верховного суда

Барр: реформа Верховного суда США лишит судебную власть независимости

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AP

Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда разрушит принцип независимости судебной власти. Такое мнение высказали бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд в статье для Fox News.

По их словам, эта реформа угрожает демократическому строю в США, последнее, что нужно сейчас стране — переворот в Верховном суде.

Барр и Шеклфорд также опасаются, что эта реформа всего лишь является попыткой подорвать легитимность Верховного суда. Они считают, что президента и республиканцев не устраивают судьи, верные конституции и традиционной интерпретации ее положений.

Юристы отметили, что если поправки все же будут приняты, верховенству закона в США придет конец, поскольку судебная система станет не более чем политическим инструментом президента.

До этого Байден предложил внести поправку к конституции под названием «Никто не выше закона», которая будет включать запрет на иммунитет от судебного преследования бывших глав государства.

Он также считает необходимым ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда для их «регулярной сменяемости» (сейчас они исполняют свои обязанности пожизненно). Кроме того, глава государства выступил за введения для судей Верховного суда обязательного кодекса поведения.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда о его частичном иммунитете.

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