Попросивший убежища итальянский журналист допустил переезд в РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, сообщил РИА Новости, что действительно не исключает своего переезда.

Однако он признался, что еще не общался с посольством по этому поводу.

27 июля Джулиано в соцсети X (ранее Twitter) попросил убежища в России после церемонии открытия парижской Олимпиады. Он заявил, что не хочет быть частью «шоу».

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее православный священник отреагировал на открытие Олимпиады одной картинкой.